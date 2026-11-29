Gol, emozioni e spettacolo nella quattordicesima giornata della Liga. Valencia e Osasuna pareggiano 1-1 al termine di una gara equilibrata; vittorie esterne per Villarreal (in casa del Celta Vigo) e Siviglia, che si impone in casa della Real Sociedad con un netto 4-2. In gol anche l'ex milanista Fofana.

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Valencia e Osasuna si dividono la posta

Resta ancora a secco di vittorie in casa il Valencia di Javier Aguirre, costretto a rimontare al Mestalla contro l'Osasuna, per un pari che non allontana i levantini dalla zona caldissima della classifica. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, sono gli ospiti a trovare il gol del vantaggio con il facile tap-in di Ruben Garcia al 63'. Dieci minuti più tardi, al 74', sono i nuovi entrati a confezionare il gol del pari: cross di Otorbi e incornata vincente di Duro, per l'1-1 finale.

Valencia-Osasuna, tabellino e statistiche

Celta Vigo ko in casa con il Villarreal

Il Villarreal si impone sul campo del Celta Vigo per 2-1. A decidere la sfida è la doppietta di Mikautadze. L'attaccante georgiano mette a segno un gol su calcio di rigore al terzo minuto e una rete ad inizio ripresa, su assist di Comesana. I padroni di casa avevano trovato la rete del momenttaneo pareggio con Jutgla, a fine primo tempo.

Celta Vigo-Villarreal, tabellino e statistiche

Il Siviglia si impone sul campo della Real Sociedad

Il Siviglia batte la Real Sociedad 4-2 in trasferta e aggancia gli uomini di Matarazzo al quinto posto in classifica a quota 22. Correia e Vargas portano gli ospiti sul doppio vantaggio; Sucic accorcia le distanze per la Real Sociedad, ma (dopo una rete annullata a Iglesias), arriva il terzo gol dell'ex milanista Fofana. I padroni di casa riaprono la sfida con Diaz, ma in pieno recupero è Romero a chiudere la sfida.

Tabellino Real Sociedad-Siviglia