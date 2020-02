Bundesliga, l'Eintracht travolge l'Augsburg: a segno anche Andre Silva

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Altro successo per l'Eintracht. Il Francoforte stende 5-0 l'Augsburg nell'anticipo della 21esima giornata di Bundesliga e trova l'ottava vittoria in campionato, la terza negli ultimi quattro turni, salendo a quota 28 punti nella classifica della massima serie tedesca. L'Eintracht sblocca l'incontro al minuto 37 con la rete di Chandler e raddoppia, sempre con Chandler, a inizio ripresa. Al 55' è Andre Silva, ex attaccante del Milan, a chiudere la partita con il 3-0, con un colpo di testa vincente su cross di Kostic. Proprio Kostic si scatena poi nel finale e realizza due gol. Lichtsteiner, ex Juve e Lazio, è entrato al 74' al posto di Jedvaj nell'Augsburg, che rimedia la nona sconfitta in Bundesliga e rimane con 26 punti in graduatoria.

Eintracht-Augsburg: tabellino e statistiche

Bundesliga: calendario e classifica