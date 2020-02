Schick, gol e assist: con il Lipsia più reti che in due anni di Roma

ROMA - Sei gol in undici partite, più di quanto abbia fatto in due anni di Roma. Patrik Schick al Lipsia è riuscito a trovare l'entusiamo perso nella sua esperienza in giallorosso, ma soprattutto i gol che stanno aiutando il club tedesco a continuare il sogno Meisterschale. Con la rete (e l'assist) segnata oggi contro il Werder Brema Schick ha realizzato in totale sei gol nelle sue undici apparizioni in Bundesliga, più di quanto fatto nelle due stagioni di Serie A nella Roma (5 marcature in 46 partite). La fiducia e i gol ritrovati potrebbero spingere il Lipsia a esercitare il diritto di riscatto del ragazzo fissato a 29 milioni.

