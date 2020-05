Bundesliga, Borussia D.-Bayern 0-1: magia alla Totti di Kimmich, Flick va a +7

DORTMUND - Il Bayern Monaco rifila la prima sconfitta casalinga della stagione al Borussia Dortmund e vola al primo posto con 7 punti di vantaggio sui gialloneri di Favre, che perdono 1-0 il big match della 28ª giornata della Bundesliga. Il 'Klassiker' è deciso da un meraviglioso pallonetto al 43' di Kimmich, che ha ricordato magie analoghe di Francesco Totti, come quelle contro Inter e Lazio di tanti anni fa.

Senza il muro giallo del Signal Iduna Park, i padroni di casa partono forte sfiorando il gol dopo 32 secondi di gioco: spericolata uscita di Neuer fuori area, Haaland calcia verso la porta vuota, ma Boateng salva sulla linea. Al 4’ ci prova Brandt, il suo diagonale però è troppo debole per impensierire Neuer. Al 10’ Guerreiro va in gol di testa, ma non esulta neanche perché il suo assistman, Thorgan Hazard, è in chiaro fuorigioco. Il Bayern si sveglia e inizia a farsi vedere dalle parti di Bürki, impegnato all’11’ da una conclusione di Lewandowski. Al 19’ il portiere del Dortmund è battuto da un rasoterra di Gnabry, ma capitan Piszczek respinge il pallone sulla linea di porta. Al 33’ Haaland prova la galoppata solitaria, ma è fermato dalla difesa bavarese. Poco prima dell’intervallo, al 43’, gli ospiti trovano il vantaggio con una magia di Kimmich: il centrocampista del Bayern scavalca Bürki con un delizioso pallonetto dal limite dell’area di rigore.

Lewandowski colpisce il palo

Il match si vivacizza nella ripresa: al 54’ Bürki è costretto alla parata in tuffo da un temibile diagonale di Goretzka poi è Haaland a sfiorare il pareggio, al 59’, con una fiondata deviata in angolo da Boateng, già caduto a terra davanti a Neuer. Il tocco del difensore del Bayern sembra di braccio, ma non ci sono proteste né interventi del Var. Al 77’ Hazard sfiora il palo, ma è in fuorigioco, poi Neuer è bravo a respingere, all’81’, un bolide centrale di Dahoud. Un paio di minuti più tardi Lewandowski ha l’occasione di chiudere i conti, ma colpisce il palo. Finisce comunque 1-0 per il Bayern, che vola a + 7 sul Borussia Dortmund. Senza il suo muro giallo, la formazione di Favre cade per la prima volta in casa.