Supercoppa Europea, Flick: "Perché dobbiamo andare a Budapest?"

MONACO DI BAVIERA - Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha esternato tutta la sua perplessità circa il luogo in cui si giocherà la prossima Supercoppa Europea contro il Siviglia. Il motivo è l'aumento di contagi che ci sono in questi giorni a Budapest, teatro della sfida, e l'allenatore ha molti dubbi sulla decisione. Più cauto, invece, è stato il presidente Karl-Heinz Rummenigge che accoglie la decisione della Uefa per avvicinarsi alla normalità. "In questa storia c'è qualcosa che mi sfugge, e che non comprendo - ha detto Flick -, ma non siamo noi a dover prendere certe decisioni". Problema per la partita non è solamente la salute dei giocatori. Per l'occasione la Uefa ha deciso di aprire le porte a 20.000 tifosi in uno stadio da 67.000. "Non abbiamo alcun interesse che ci sia gente che torna a Monaco infettata dal coronavirus. Per il momento sono in 2.100 coloro che vogliono venire al nostroi seguito", ha commentato Rumenigge sempre ai microfoni di Sky Deutschland.