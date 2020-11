"Haaland andrà al Liverpool". La rivelazione del ds del Salisburgo

ROMA - Erling Haaland è ripartito come aveva chiuso la passata stagione. Cioè facendo gol. Il norvegese è già a quota quattordici centri in quattordici gare giocate tra campionato, coppe e nazionale. Un ruolino di marcia straordinario, un andamento che ha messo a tacere gli scettici, coloro che erano convinto che il classe 2000 non potesse ripetersi dopo una stagione, quella passata, da 44 gol. Il Borussia Dortmund ha in casa un gioiello, un diamante pagato 45 milioni di euro lo scorso gennaio, per prelevarlo dal Salisburgo, cifra comprensiva di commissioni per il super agente, Mino Raiola, e per il padre Alf-Inge ex calciatore di Leeds e Manchester City. Tra le altre. Haaland è ovviamente al centro del mercato, su di lui sono puntati i radar di tutti i maggiori club d'Europa. Compresa la Juventus. Ma secondo il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, sarà Anfield la nuova casa di Erling. Durante la trasmissione "Sky90", infatti, il dirigente della società austriaca, concordando con Lothar Matthäus, che indicava Liverpool come destinazione futura di Haaland, Freund ha detto: "Concordo, Erling andrà a Liverpool". Nel contratto che lega il norvegese al Borussia Dortmund è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Cifra importante, soprattutto in tempi di contrazione dell'economia. Ma che a Klopp serva un centravanti che possa far sacalare Firmino nel ruolo di trequartista e possa garantire un numero di gol maggiore non è un mistero. Sarà davvero Haaland il prescelto?

