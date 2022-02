Leverkusen ko sul campo del Mainz: Schick segna e si infortuna

MAGONZA (GERMANIA) - Il Bayer Leverkusen crolla sotto i colpi del Mainz. I padroni di casa si impongono 3-2 in rimonta, dopo essere stati sotto due volte (0-1, con gol di Schick, costretto poi ad abbandonare il campo per infortunio e 1-2). Decisivi nel finale i gol di Boetius e Ingvartsen . Con questo successo il Mainz aggancia (con una gara in più) Friburgo, Hoffenheim e Lipsia a quota 34.

Schick gol e infortunio: il Mainz vince in rimonta

Primo tempo equilibrato, con il Mainz vicino al gol con Burkardt (seguito nel mercato di gennaio dalla Lazio) e il Leverkusen che si fa vivo con una bella giocata di Andrich (respinta dal portiere). Al 35' gli ospiti passano in vantaggio: Schick calcia dalla distanza e sfrutta una deviazione per battere il portiere avversario. L'ex attaccante della Roma è costretto ad alzare bandiera bianca dopo tre minuti della ripresa, sostituito da Alario. Il Mainz trova il pareggio al 13' grazie ad un perfetto calcio di punizione battuto da Martin. Passano due minuti ed arriva anche il gol del 2-1, con un perfetto colpo di testa di Onisiwo. Ma la gioia per i padroni di casa dura poco: l'arbitro (dopo una review al Var) annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo il Leverkusen si getta all'attacco e ad un quarto d'ora dalla fine torna in vantaggio, grazie ad Alario che sfrutta alla perfezione un assist di Diaby. Partita finita? Neanche per sogno. Il Mainz non molla e a cinque minuti dalla fine trova il pareggio con Boetius. La spinta dei padroni di casa non si esaurisce a due minuti dopo arriva anche il gol del definitivo 3-2, con Ingvartsen.

