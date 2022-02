Spavento Bayern: sotto con l'ultima, poi dilaga con Lewandowski

MONACO (GERMANIA) - Lo spavento del Bayern Monaco è durato solo un tempo. E che spavento. La squadra di Nagelsmann al 42' incassa in casa il gol di Hrgota e va all'intervallo sotto di una rete contro il Greuther Fürth, ultimo in Bundesliga con 13 punti. Per un attimo è tornato alla mente il clamoroso ko della scorsa giornata con il Bochum (4-2) che ha svegliato i bavaresi nella ripresa. Lewandowski (doppietta), l'autogol di Griesbeck e Choupo-Moting riscrivono la storia del match e il risultato sul tabellino: 4-1. Con questa vittoria il Bayern sale in classifica a 55 punti. A 6 punti di distanza rimane il Borussia Dortmund che travolge con un netto 6-0 il Borussia M'gladbach. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Rangers in Europa League, la squadra di Marco Rose si riscatta in campionato ottenendo una grande vittoria firmata dalle reti di Malen, Wolf, Moukoko, Emre Can (rigore) e Reus (doppietta). Infine la giornata di Bundesliga si chiude con un'altra goleada, stavolta del Lipsia ai danni dell'Hertha Berlino per 6-1. La squadra di Domenico Tedesco ottiene la seconda vittoria di fila e conserva il suo quarto posto grazie alle reti di Henrics, Dani Olmo, Haidara, Poulsen e Nkunku (doppietta). In mezzo inutile la rete del momentaneo pareggio di Jovetic per l'Hertha, che rimane in 10 al 60' per l'espulsione a Kempf.