Bundesliga, Sané trascina il Bayern. Vince anche il Friburgo di Grifo

Seconda vittoria di fila in Bundesliga per il Bayern Monaco. I bavaresi, dopo il 4-1 rifilato al Greuther Furth, si impongono per 1-0 in casa dell'Eintracht Francoforte. Grazie a questo successo l'undici di Nagelsmann si porta momentaneamente a +9 dal Dortmund secondo. Terza sconfitta di fila, invece, per i padroni di casa che restano in decima posizione. Gol decisivo realizzato da Sané al 70' su un assist al bacio di Kimmich. Il Bayer Leverkusen, consolida il terzo posto in campionato battendo 3-0 l'Arminia Bielefeld, grazie alla rete dell'argentino Lucas Alario al 26' e alla doppietta di Moussa Diaby (57' e 81'). Il Friburgo di Christian Streich supera in casa l'Hertha Berlino con lo stesso risultato grazie al calcio di rigore trasformato al 12' da Vincenzo Grifo e ai gol realizzati nel secondo tempo da Kevin Schade all'83' e Lucas Holer all'86'. Si tratta di un successo fondamentale per i biancorossi, che salgono al 4° posto a quota 40 punti superando l'Hoffenheim in virtù della differenza reti a favore.