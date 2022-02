Bundesliga, il Lipsia batte 1-0 il Bochum. Frena il Dortmund

BOCHUM (Germania) - Nel penultimo match della 24esima giornata di Bundesliga, il Lipsia batte il Bochum in trasferta per 1-0, al termine di una partita equilibrata e che sembrava ormai indirizzata verso il pareggio a reti bianche. Al 67' gli ospiti sfiorano il vantaggio con André Silva, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere, con la traversa colpita al 71' da Anthony Losilla. Il gol decisivo per il Lipsia arriva all'82' e porta la firma di Christopher Nkunku, che con un tiro dal limite propiziato dall'assist di Benjamin Henrichs regala tre punti fondamentali alla formazione di Domenico Tedesco nella corsa a un posto per la prossima Champions League. Il Lipsia sale così al quarto posto in classifica con 40 punti, a pari merito con Friburgo e Hoffenheim, ma leggermente avvantaggiato dalla differenza reti a favore. Il Bochum rimane invece 11esimo con 29 punti, ma ben distante dalla zona rossa della classifica, con 7 punti in più dell'Augsburg, 16esimo.