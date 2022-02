Lo Schalke 04 annuncia la rottura definitiva con Gazprom

MILANO - Ora è ufficiale: il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell'FC Schalke 04 "hanno raggiunto un accordo per porre fine prematuramente alla partnership del club con la Gazprom". E' quanto si legge in una nota sul sito del club tedesco. Lo Schalke precisa inoltre che "è attualmente in discussione con i rappresentanti dell'attuale sponsor e ulteriori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento". "Questa decisione non pregiudica le capacità finanziarie del club. La dirigenza è fiduciosa di poter annunciare un nuovo partner nel prossimo futuro", si legge nel comunicato.