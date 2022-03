L'Hoffenheim ferma il Bayern Monaco e riapre la Bundesliga

HOFFENHEIM (Germania) - Dopo il pareggio con il Leverkusen un altro 1-1 ferma la marcia del Bayern Monaco in Bundesliga, stavolta con l'Hoffenheim, dando speranza al Borussia Dortmund per la rimonta e la rincorsa al primo posto. Ai campioni bavaresi, che incassano al 32' il vantaggio di Baumgartner, non basta il 43° gol stagionale di Lewandowski in 36 gare, il 29° in campionato. La squadra di Nagelsmann rallenta e si porta a 60, con il Dortmund a 50, ma con due match da giocare.