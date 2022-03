Bundesliga, Borussia Dortmund ok con Witsel: Bayern più vicino

MAGONZA (Germania) - Il Borussia Dortmund fatica sul campo del Mainz, in un recupero della 25ª giornata di Bundesliga, per poi trovare nel finale un successo prezioso per 1-0 che l'avvicina al Bayern Monaco, primo in classifica. La formazione di Rose è deludente nel primo tempo, ben controllato dai padroni di casa guidati da mister Svensson. Nella ripresa però il tecnico dei gialloneri mette dentro Haaland e, nel forcing conclusivo, arriva il gol: è il 33enne belga Witsel a trovare il guizzo decisivo, all'87', su assist su punizione di Reyna. La vittoria vale oro per il Borussia Dortmund, che sale a 56 punti, a sole 4 lunghezze dalla corazzata Bayern.