Bundesliga, l'Hertha Berlino si rianima: 3-0 all'Hoffenheim

BERLINO (Germania) - Il sabato della 27ª giornata della Bundesliga si apre con un colpo di scena perché dopo 5 sconfitte consecutive torna. vincere l'Hertha Berlino facendo un brutto sgambetto all'Hoffenheim in chiave Europa. I capitolini vincono 3-0 con le reti di Stark (39'), dell'ex Bologna Belfoldil (64') e l'auto-gol di Raum (74'). Il ko dell'Hoffenheim non viene sfruttato però dal Friburgo bloccato sullo 0-0 sul campo dell'ultima in classifica, il Greuther Furth. Il Friburgo supera l'Hoffenheim (45 punti a 44) ma entrambi rischiano il sorpasso da parte del Lipsia (44 punti) impegnato domenica in casa contro l'Eintracht.