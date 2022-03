Bundesliga: Lipsia frenato dal Francoforte, Paulinho trascina il Leverkusen

LIPSIA (Germania) - Tra 18 giorni arriverà l'impegno di Europa League nella gara d'andata contro l'Atalanta, intanto il Lipsia fa 0-0 nel 27° turno di Bundesliga contro il Francoforte. Gara equilibrata, ma molto intensa per gli uomini di Tedesco che nel primo tempo sciupano ben quattro ocassioni da gol con Andrè Silva, Simakan, Olmo e Nkunku. Nella ripresa lo spartito non cambia e sono sempre i padroni di casa ad essere i più pericolosi, ma senza mai riuscire a ferire la difesa dell'Eintracht che si prepara per affrontare, sempre in Europa League, il Barcellona.