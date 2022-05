BOCHUM (GERMANIA) - Sul campo del Bochum l'Arminia Bielefeld non riesce a strappare punti preziosi per la corsa alla salvezza e perde 2-1, incassando l'autogol di Bello che decide la partita all'89'. I padroni di casa passano in vantaggio con Polter al 21', pareggia Nilsson al 35', poi l'autorete non perdona l'Arminia, che ora è a un passo dalla retrocessione in 2. Bundesliga.