Schick, doppietta e il Leverkusen vola. Tris Borussia Dortmund

GERMANIA - Vola il Bayer Leverkusen sul campo dell'Hoffenheim grazie alla doppietta di Schick, che prima pareggia firmando il momentaneo 1-1 e poi dà lo strappo decisivo realizzando il gol del 3-2 al 76', ribaltando il 2-1 dei padroni di casa. Il poker finale è di Alario. Per l'ex Roma è il 24° centro in stagione in 29 partite. Con questi tre punti il Bayer blinda il terzo posto alle spalle del Borussia Dortmund, che invece supera in scioltezza il Greuther Furth 3-1: reti di Brandt (doppietta) e Passlack. Negli altri risultati della 33ª giornata, la penultima della Bundesliga, l'Union Berlino vince la sfida al sapore d'Europa con il Friburgo, che cade in casa 4-1. Di misura invece il successo del Wolfsburg: 1-0 al Colonia