Bundesliga, 1-1 tra Eintracht e Gladbach: Paciencia risponde a Plea

FRANCOFORTE (Germania) - La domenica pomeriggio della 33ª giornata di Bundesliga inizia con il pareggio per 1-1 tra il Borussia Moenchengladbach e l'Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park apre le marcature al 4' Alassane Pléa, al suo nono centro in questo campionato, su assist di Lainer. Nella ripresa però, al 65', arriva il pareggio dei padroni di casa, con la firma di Gonçalo Paciencia. Con la salvezza ormai in tasca, ad una giornata dalla fine del campionato, il 'Gladbach è al 10° posto in classifica con 42 punti, a pari merito con il Bochum, ma avanti in virtù della differenza reti, mentre l'Eintracht è 12° a quota 41.