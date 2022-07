"Borussia Dortmund: Dzeko, Icardi e Piatek in lizza per sostituire Haller"

Assorbito il dramma della notizia dello stop forzato di Sebastian Haller , costretto a fermarsi a tempo indeterminato a causa di un tumore ai testicoli per il quale è già stato operato, in casa Borussia Dortmund ci si sta per iniziare a muovere per individuare un sostituto all’altezza del bomber francese.

L’ex attaccante dell’Ajax era stato la rivelazione della scorsa Champions League fino ad essere scelto dal Dortmund per sostituire Erling Haaland , ceduto al Manchester City. La prima preoccupazione per società e tifosi è stata ovviamente quella di capire l’evoluzione della malattia di Haller, che dall’ospedale ha rassicurato sulle proprie condizioni subito dopo l’operazione, ma la strada per il ritorno in campo è ancora lunga.

Borussia, parte la caccia al sostituto di Haller

Intervistato da 'Ruhr News' il direttore sportivo del Borussia, Sebastien Kehl, non si è sbilanciato circa le decisioni del club in merito all’eventuale arrivo di un altro attaccante, ma sembra certo che la rosa a disposizione di Edin Terzic sarà rinforzata con un nuovo centravanti, alla luce dell’imminenza dell’inizio della stagione e dei tanti impegni che attendono il Borussia tra Bundesliga e Champions League: "Una volta fatta la diagnosi, valuteremo attentamente se e come muoverci, ma non sarà sicuramente un colpo veloce" ha anticipato Kehl.

"Il Borussia Dortmund pensa a Dzeko e Icardi"

Secondo 'Sky Sport Deutschland' i gialloneri avrebbero già individuato una lista di attaccanti tra i quali verrà scelto il profilo ideale per tamponare l’assenza di Haller. Tra questi figura anche Edin Dzeko: il centravanti dell’Inter, chiuso quest’anno dal ritorno di Lukaku, darebbe al Borussia esperienza internazionale e gol necessari per non far sentire troppo l’assenza del francese. Dzeko peraltro conosce bene la Bundesliga per avervi militato con il Wolfsburg tra il 2007 e il 2011, vincendo anche il titolo nel 2009, ma appare difficile che l’Inter accetti di privarsi del giocatore, ritenuto indispensabile da Inzaghi in vista della lunga stagione. Gli altri nomi seguiti dal Borussia, oltre al colombiano del Mainz Jhon Cordoba, sono quelli di Mauro Icardi, esubero al Psg, ma “zavorrato” da un ingaggio molto pesante, nonché di Krzysztof Piatek, tornato all’Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina, ma nel mirino anche della Salernitana.