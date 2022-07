Dortmund, Haller operato: resterà fuori due mesi

DORTMUND (Germania) - Sebastien Haller si è sottoposto all'intervento per rimuovere il tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato qualche settimana fa. Il nuovo attaccante del Borussia Dortmund, acquistato per sostituire Haaland, ha firmato un contratto quadriennale e adesso pensa a svolgere al meglio le terapie per tornare alla normalità. Il direttore sportivo del club, Sebastian Kehl, è ottimista sul futuro dell'ex Ajax in giallonero, ma ovviamente procede con la dovuta cautela. "Sebastien è stato operato la scorsa settimana e come sapete abbiamo chiesto di avere pazienza su di lui e di rispettarne la privacy, la terapia è attualmente in discussione, ci sono varie opzioni, starà fuori almeno due mesi ma saremo più precisi più avanti. Stiamo lavorando per valutare diverse idee per sostituirlo, ma al momento non c'è nulla di concreto. Haller ci mancherà ma la squadra offre diverse soluzioni", le parole del ds del Dortmund.