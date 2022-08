Bundesliga, lo Stoccarda ferma il Lipsia sull'1-1

ROMA - Dopo la vittoria del Bayern Monaco sull'Eintracht di Kostic (oggetto del desiderio della Juve) e le altre gare che hanno dato il via alla Bundesliga, arriva il momento del debutto anche per il Lipsia (sconfitto dai bavaresi in Supercoppa) che pareggia 1-1 contro lo Stoccarda. La squadra di Domenico Tedesco trova il vantaggio dopo appena otto minuti con un gol di Nkunku. I padroni di casa reagiscono, e alla mezz'ora riportano il risultato in equilibrio con Ahamada che capitalizza al meglio un assist di Kalajdzic. Nella ripresa l'ingresso in campo di Szoboszlai rinvigorisce il gioco del Lipsia che sfiora ancora il vantaggio, prima con Nkunku e successivamente con Olmo: ma in entrambi i casi il portiere Florian Muller salva la propria porta intervenendo tempestivamente. Il fischio finale certifica il risultato di parità: è 1-1.