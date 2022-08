Bayern Monaco-Wolfsburg: De Ligt di nuovo in panchina

Matthijs De Ligt e Leroy Sane dovrebbero di nuovo andare in panchina nella sfida che il Bayern Monaco giocherà domani contro il Wolfsburg, la prima in casa per i bavaresi dopo la scorpacciata di gol di Francoforte. Julian Nagelsmann, nella conferenza stampa della vigilia, ha detto infatti che non c'è motivo di cambiare qualcosa nel suo undici titolare, capace di fare sei gol all'Eintracht la settimana scorsa.

Nagelsmann: “De Ligt e Sane? I loro concorrenti stanno andando molto bene” Così l'allenatore del Bayern: “Quando cambi qualcosa, ci sono due aspetti che devi considerare: prestazioni e la gestione del carico di lavoro. Al momento non c'è allarme per nessuno di questi punti. Non c'è motivo di cambiare qualcosa e non mi aspetto di farlo, a meno che non accada qualcosa di straordinario”.