Bundesliga, il Bayern vince ancora: Wolfsburg regolato 2-0

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Vince ancora e resta a punteggio pieno il Bayern di Nagelsmann , che al debutto stagionale all'Allianz Arena regola con il minimo sforzo il Wolfsburg di Kovac, imponendosi per 2-0. Un successo che consente ai bavaresi di agganciare il Dortmund in vetta alla classifica, uniche due compagini a quota 6 punti dopo sole due giornate. Reti bianche invece nel primo posticipo domenicale tra il Mainz e l'Union Berlin .

Il Bayern la chiude nel primo tempo. Panchina per De Ligt

Non si ferma il travolgente Bayern di questo avvio di stagione. Al debutto stagionale in casa, la squadra di Nagelsmann chiude la pratica con il Wolfsburg già nel primo tempo, sprecando poi diverse occasioni in una ripresa d'accademia. Il match si decide nel cuore della prima frazione con il talentino Musiala, classe 2003, che la sblocca con una prodezza poco dopo la mezz'ora. Il raddppio arriva un attimo prima dell'intervallo, grazie all'eterno Muller, che devia alle spalle di Casteels una conclusione di Kimmich. Due, una per tempo, le reti annullate dal VAR a Manè. Solo panchina per l'ex-juventino De Ligt.

Mainz e Union Berlin non si fanno del male

Poche emozioni alla Mewa Arena di Magonza per il primo posticipo domenicale tra Mainz e Union Berlin. Le squadre di Burkardt e Baumgart giocano la classica partita estiva a ritmi blandi e senza aggressività, come testimoniato dall'unico cartellino giallo del match rimediato da Onisiwo. Un punto che non scontenta nessuna delle due squadre, che aspirano ad una salvezza tranquilla.