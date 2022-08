Bundesliga, Boateng e Jovetic non incidono: Hertha ko con il Borussia M.

ROMA - Nell’anticipo della terza giornata della Bundesliga, il Borussia Mönchengladbach batte per 1-0 l’Hertha Berlino e conquista momentaneamente la vetta della classifica. Il successo arriva grazie a un calcio di rigore realizzato da Plea nel primo tempo. I padroni di casa hanno l’occasione per raddoppiare a metà ripresa, ma falliscono un secondo rigore con Hofmann assegnato per un fallo di mano di Uremovic.