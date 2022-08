Bundesliga, Eintracht corsaro a Brema: prima vittoria stagionale

BREMA (Germania) - Si conclude la 4ª giornata della Bundesliga con la prima vittoria stagionale dell'Eintracht Francoforte che espugna Weserstadion di Brema per 4-3. Primo tempo ricco di emozioni: Goetze sblocca la partita al 2' per gli ospiti, il Werder in 180" ribalta il parziale con le reti di Jung (14') e Bittencourt (17') ma al 33' prima arriva il 2-2 in contropiede di Kolo Muani e al 38' il 3-2 Eintrahct, sempre in contropiede, ma questa volta con la firma di Lindstrom. Ad inizio ripresa gli Eagles calano il poker (4-2) con Sow per assicurarsi il successo (il Werder accorcia al 92' su rigore) che li rilancia in classifica: 5 punti come il Werder ed il Lipsia. Nell'anticipo delle 15:30 pareggio a reti inviolate tra Colonia e Stoccarda.