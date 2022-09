Bundesliga, Reus trascina il Borussia Dortmund in vetta: 1-0 all'Hoffenheim

DORTMUND (Germania) - Nell'anticipo della 5ª giornata di Bundesliga , il Borussia Dortmund batte 1-0 l' Hoffenheim al ' Signal Iduna Park ': il gol decisivo della partita porta la firma del capitano giallonero Marco Reus che, al 15' della prima frazione, supera il portiere ospite Baumann con una sassata che si insacca all'incrocio dei pali. Con questo successo di misura il Bvb raggiunge, almeno per una notte, la vetta della classifica in attesa del big match di domani pomeriggio allo stadio An der Alten Försterei tra Union Berlino e Bayern Monaco , appaiate a quota 10 punti.

Dortmund in vetta: decide Reus

Match dai ritmi alti fin dalle prime battute di gioco al 'Signa Iduna Park' di Dortmund con il Borussia e l'Hoffenheim che si affrontano a viso aperto. I padroni di casa sono decisamente più intraprendenti della squadra ospite e sbloccano il risultato già al 15' con un gran gol del capitano giallonero, Marco Reus, che di destro lascia partire una sassata che si infila all'incrocio dei pali. La squadra di Terzic, galvanizzata dal gol del vantaggio, gioca un ottimo calcio, mette alle corde l'Hoffenheim ma spreca più volte il gol del raddoppio prima con Modeste al 19' (colpo di testa di poco a lato) e poi al tramonto del primo tempo ancora con Reus che sfiora il palo alla destra di Baumann dopo un'ottima azione di Bellingham. Nel secondo tempo l'Hoffenheim cerca di impensierire la difesa giallonera ma il duo Hummels-Schlotterbeck controlla senza troppi patemi le scorribande offensive del croato Kramaric. Al 68' è Bellingham ad andare vicino al raddoppio per i padroni di casa: ottimo cross dalla destra di Meunier e colpo di testa del centrocampista inglese che si spegne sul fondo. Negli ultimi 20' gli ospiti si sbilanciano per cercare il gol dell'1-1 mentre il Dortmund difende il gol di vantaggio e prova a colpire in contropiede ma gli uomini di Terzic sono poco lucidi nell'ultimo passaggio. L'Hoffenheim cerca con affanno il pareggio ma il Dortmund si difende con ordine e coglie un importante successo: gialloneri primi in classifica a quota 12 punti. Gli ospiti, autori di una prova incolore, tornano a Sinsheim a mani vuote.