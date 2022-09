Lipsia, ufficiale: Rose è il nuovo allenatore

LIPSIA (Germania) - Ufficiale, il successore di Domenico Tedesco alla guida del Lipsia è Marco Rose. Il tecnico 45enne ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2024 ed assumerà con effetto immediato la carica di capo allenatore della squadra. Il suo staff sarà composto da Alexander Zickler, Frank Geideck e Marco Kurth. Per Rose si tratta della terza panchina consecutiva in Bundesliga dopo il biennio al Borussia Moenchengladbach e la passata stagione al Borussia Dortmund. Il Lipsia oggi occupa l'11° posto in classifica con solo una vittoria nelle prime 4 partite.