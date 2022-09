Bundesliga, l'Augsburg torna al successo: 1-0 al Werder Brema

BREMA (Germania) - Reazione dell'Augsburg dopo le tre sconfitte consecutive: la squadra di Maassen, nell'anticipo della sesta giornata di Bundesliga, ringrazia il gol di Demirovic al 63' e batte 1-0 in trasferta il Werder Brema: seconda vittoria in campionato per gli ospiti, che salgono a quota sei punti in classifica. I padroni di casa, che sbagliano un calcio di rigore al 95' con Ducksch, non riescono a dare seguito all'ottima prestazione contro il Bochum della scorsa giornata e restano fermi a quota otto.