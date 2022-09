Bundesliga, incredibile Union Berlino: vince a Colonia ed è primo

BERLINO (GERMANIA) - Dopo il pareggio con il Bayern nell'ultimo turno di Bundesliga, l'Union Berlino torna alla vittoria superando per 1-0 a domicilio il Colonia ed è primo nella classifica del massimo campionato tedesco con 14 punti. A decidere il match in favore della formazione di Fischer, un'autorete di Hubers al 4'. Per l'Union anche un penalty fallito da Siebatcheu all'11', per i padroni di casa - invece - il doppio giallo a Kilian all'81'. Pareggio di 0-0 invece tra Friburgo e Monchengladbach, ultima sfida del sesto turno del massimo campionato tedesco. Il Friburgo è ora secondo in classifica, a meno uno dall'Union Berlino, con 13 punti mentre il Borussia occupa la settima posizione con il Colonia a quota 9.