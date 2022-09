Bundesliga, clamoroso Bayern Monaco: sconfitto dall'Augusta

DORTMUND (Germania) - Il colpo di scena del sabato della 7ª giornata della Bundesliga lo regala l'Augusta che batte per 1-0 i campioni in carica del Bayern Monaco: decisivo il gol al 59' di Mergim Berisha su assist di Iago. Per i bavaresi prosegue il momento complicato in campionato visto che questa sconfitta arriva dopo 3 pareggi consecutivi, ultima vittoria il 7-0 contro il Bochum datata 21 agosto. Dopo 574 giorni torna in scena il "Revierderby", il match più importante del calcio tedesco, che ha visto trionfare il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno vinto per 1-0 contro lo Schalke 04 grazie all'incornata di Youssoufa Moukoko (giocatore più giovane a realizzare un gol nel Revierderby) al 79' su assist perfetto di Wolf. Partita che al 32' ha perso per grave infortunio uno dei protagonisti più attesi, Marco Reus costretto a lasciare il campo in barella ed in lacrime.