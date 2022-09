"Crisi Bayern, su Nagelsmann l'ombra di Tuchel"

Paese che vai, grandi in crisi che trovi. Se in Italia la prima sosta della Serie A servirà a Inter e Juventus a capire come ripartire dopo un pessimo primo mese abbondante di campionato, in Germania fa sensazione la mancanza di risultati del Bayern Monaco .

La prima stagione del dopo Lewandowski è iniziata nel peggior modo possibile in campionato: dopo sette giornate la formazione di Julian Nagelsmann ha “solo” 12 punti, a -5 dall’Union Berlino capolista rivelazione. Dopo una buona partenza il Monaco, reduce da 10 titoli nazionali consecutivi, è incappato in una serie di tre pareggi ai quali è seguito la sconfitta contro l’Augsburg. Quattro gare senza vittoria da quelle parti non si vedevano dal 2001-’02 e anche se le cose in Champions League stanno andando bene (due vittorie su due contro Inter e Barcellona), tifosi e società non sono abituati ad arrancare in un campionato dominato quasi da due lustri quasi in maniera incontrastata.

Salihamidzic avvisa il Bayern

Per il momento la panchina di Julian Nagelsmann non è in discussione, ma l’ex tecnico del Lipsia deve tornare a fare risultati nel più breve tempo possibile, anche perché la dirigenza del Bayern, pur nel recente passato, ha dimostrato di non esitare a cambiare allenatore in caso di necessità, come sanno bene Carlo Ancelotti e Nico Kovac. “Abbiamo problemi contro le squadre molto fisiche ma ora non abbiamo più scuse, dobbiamo tornare a vincere” ha non a caso dichiarato il ds Hasan Salihamidzic, chiaro monito per squadra e allenatore.

"Bayern, l'ombra di Tuchel incombe su Nagelsmann"

Ecco allora che, come riporta la 'Bild', su Nagelsmann si starebbe già allungando l’ombra lunga e ingombrante di Thomas Tuchel. Fresco di esonero da parte del Chelsea il tecnico tedesco non avrebbe problem a rimettersi subito in gioco, tanto più in una squadra della propria nazione che punta a vincere tutto come il Bayern Monaco, che già in passato si era interessata a Tuchel ai tempi del Borussia Dortmund. Non ci sarebbe stato ancora alcun contatto diretto tra le parti, ma non si esclude che la cosa possa avvenire qualora le prossime partite di campionato non facessero registrare un’inversione di tendenza: e dopo la sosta Neuer e compagni affronteranno una grande in crisi come il Bayer Leverkusen, fresca però di scalpo dell’Atletico Madrid in Champions League, e il Borussia Dortmund secondo in classifica.