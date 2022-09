Bundesliga, il Bayern cala il poker: Leverkusen travolto

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Dopo tre pareggi e una sconfitta, torna a vincere il Bayern , che travolge 4-0 il Bayer Leverkusen e si rimette in corsa per la testa della classifica, portandosi momentaneamente a -2 dall' Union Berlin capolista, dopo l'anticipo dell'8ª giornata di Bundelsiga.

Match senza storia: poker Bayern al Leverkusen

La squadra di Nagelsmann non ci gira intorno e già nel primo tempo chiude il discorso, travolgendo le Aspirine di Leverkusen: dopo soli 3 minuti è Sané a sbloccare il risultato per i padroni di casa. Al 17' raddoppio bavarese ad opera del talentino Musiala e prima dell'intervallo è Mané a chiudere definitivamente il match. Nella ripresa arriva poi il sigillo del solito Muller, che manda in archivio la pratica, calando il poker per i Campioni di Germania, che restano nella scia della capolista berlinese, in attesa del match di Francoforte contro l'Eintracht.