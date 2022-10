Bundesliga, manita Mainz: Colonia travolto

MAGONZA (Germania) - Nell'anticipo dell11ª giornata di Bundesliga , festa Mainz , che alla Mewa Arena travolge il Colonia 5-0. Pratica risolta nel primo tempo per la squadra di Svensson che travolge i ragazzi di Baumgartner con le reti di Ingvartsen su rigore all'11', di Kohr al 35' e di Stach al 40'.

Ripresa sul velluto e pokerissimo

Nel secondo tempo i padroni di casa arrotondano il risultato prima con Martin che al 73' cala il poker, poi con Onisiwo che firma in calce la manita che vale il momentaneo terzo posto in classifica alle spalle di Union Berlino e Bayern e in compagnia del Friburgo.

Mainz-Colonia 5-0, tabellino e statistiche