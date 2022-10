Bundesliga, il Bayern bracca l'Union Berlino. Vincono Friburgo, Eintracht e Dortmund

HOFFENHEIM (Germania) - Aspettando il match dell' Union Berlino , ospite del Bochum , il Bayern vince e resta nella scia della capolista, passando 2-0 sul campo dell' Hoffenheim . Pratica sbrigata nel primo tempo per la squadra di Nagelsmann , con le reti di Musiala e di Choupo-Moting .

Il Friburgo non molla: 2-0 al Werder e terzo posto

Nonostante la superiorità numerica dal 14' del primo tempo per l'espulsione di Friedl, che lascia in dieci il Werder Brema, il Friburgo deve sudare prima di imporsi comunque per 2-0 sui "musicanti". Decidono nella ripresa le reti di Kubler e dell'azzurro Grifo su calcio di rigore, che lasciano la squadra di Streich al terzo posto, alle spalle del Bayern e davanti al Dortmund.

Francoforte corsaro a Monchengladbach: Eintracht quarto

Nel posticipo del sabato, bella vittoria per l'Eintracht Francoforte, che passa a Monchengladbach sul Borussia per 3-1, grazie alla doppietta di Lindstrom e al gol di Dina Embimbe. Il solito Thuram per la bandiera dei padroni di casa.

Cinquina Dortmund: non c'è scampo per lo Stoccarda

Goleada del Dortmund, che travolge 5-0 lo Stoccarda ma resta al quinto posto in classifica per i contemporanei successi di Friburgo e Eitntracht. Grande protagonista il talentino Bellingham, autore di una doppietta. A segno anche Sule, Reyna e Moukoko.

Pari pirotecnici per Lipsia e Leverkusen

Gli unici due pareggi del sabato sono ricchi di gol ed emozioni: pirotecnico 3-3 fra Augsburg e Lipsia, che rimonta dallo 0-3 trascinato dall'ex milanista Andre Silva, e 2-2 tra Leverkusen e Wolfsburg.

