Bundesliga, il Bochum ferma la corsa dell'Union Berlino. Lo Schalke resta ultimo

BOCHUM (Germania) - Impresa del Bochum , ormai ex fanalino di coda della Bundesliga , che supera 2-1 la capolista Union Berlino e riapre il campionato. Bayern ora a -1, Friburgo a -2, Eintracht a -3, Dortmund a -4 per una classifica che in testa si fa cortissima.

Hofmann e Holtmann "premiata ditta"

Il Bochum, ultimo in classifica, come Davide contro Golia: è 2-1 sull'Union Berlino capolista, che paradossalmente cade nel match più semplice sulla carta e più importante in prospettiva, visto che tutte le concorrenti si rifanno sotto, pronte a mettere fine al sogno della squadra di Berlino Est. Hofmann e Holtmann sono i marcatori del Bochum, Pantovic per la bandiera berlinese, ma con la macchia di un rigore fallito che avrebbe potuto riaprire la partita.

Lo Schalke resta ultimo: l'Hertha si impone 2-1

Va meglio all'altra squadra di Berlino: l'Hertha si impone 2-1 sullo Schalke, che resta malinconicamente solo all'ultimo posto in classifica dopo il sorprendente successo del Bochum. Tousart porta in vantaggio i padroni di casa, Mollet firma il pari a cinque minuti dalla fine, ma Kanga all'88' trova il guizzo da tre punti per i berlinesi, che si tirano fuori dalla zona caldissima della classifica.

