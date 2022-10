Bundesliga, Bayern forza 6: Inter e Union Berlino avvisate

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Come un diesel si mette in moto il Bayern, che travolge 6-2 il Mainz e lancia un messaggio all'Union Berliono, scavalcandolo e portandosi momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando l'impegno dei capitolini, impegnati domenica in casa del Borussia Monchengladbach. Avvisata anche l'Inter, avversaria dei bavaresi per l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League in un match comunque ininfluente per la classifica del gruppo C, che vede già qualificati i tedeschi come prima e i nerazzurri come seconda in classifica. Sei marcatori diversi per la squadra di Nagelsmann: sblocca Gnabry, raddoppia Musiala, tris di Mane, che in precedenza aveva fallito un rigore, poker di Goretzka, cinquina di Tel e sesta rete di ChoupoMoting.