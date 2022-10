GERMANIA - Nella 12ª giornata di Bundesliga vince il Friburgo 2-0 sul campo dello Schalke 04 grazie alla doppietta di Grifo (al 46' e al 61' su rigore). Successo anche per l'Union Berlino che risponde al Bayern Monaco e si riprende la vetta della classifica (26 punti): vittoria per 2-1 in rimonta sul Borussia Moenchengladbach con rete decisiva di Doekhi al 97'. Finisce invece in parità (1-1) tra Colonia e Hoffenheim, che chiude in dieci per il rosso a Kabak.