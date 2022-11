Bundesliga, il Monchengladbach torna a vincere e aggancia il Lipsia

MONCHENGLADBACH (Germania) - Nell'anticipo della 13ª giornata di Bundesliga, successo importante per il Borussia Monchengladbach che, dopo due sconfitte consecutive in campionato con Eintracht e Union Berlino e la cocente eliminazione dalla Coppa nazionale per mano del piccolo Darmstad, ritrova la vittoria, superando 3-1 lo Stoccarda e issandosi al sesto posto, in compagnia del Lipsia. Ospiti che restano ai limiti della zona caldissima della classifica.