Bundesliga, il Bayern batte l'Herta 3-2 e vola in testa

BERLINO (GERMANIA) - Vittoria esterna per il Bayern Monaco, che nella tredicesima giornata della Bundesliga si impone sul campo dell'Herta Berlino per 3-2. Grazie a questo successo gli uomini di Nagelsmann si portano momentaneamente in vetta alla classifica con 28 punti, superando l'Union Berlino impegnato domani a Leverkusen. Il Bayern (all'ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppe) si è portata sul 3-0 grazie al gol di Musiala e alla doppietta di Choupo-Moting. Ma prima dell'intervallo Lukebakio e Selke (su rigore) hanno accorciato le distanze.