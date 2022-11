Bundesliga, l'Eintracht avvisa il Napoli: poker all'Hoffenheim e quarto posto

FRANCOFORTE (Germania) - L'Eintracht avvisa il Napoli, che aveva accolto con sollievo il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, che lo ha visto accoppiato ai tedeschi. La squadra di Glasner supera 4-2 l'Hoffenheim e difende il quarto posto in Bundesliga, portandosi a -1 dall'Union Berlino, che non va oltre il 2-2 in casa contro l'Augsburg, e dal Friburgo, che cade 1-3 in casa del Lipsia, che sale a sua volta al quinto posto in classifica.