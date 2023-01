Borussia Dortmund, quante emozioni: 4-3 con l'Augsburg e ritorna Haller

Una vittoria combattuta in una giornata carica di emozioni per il Borussia Dortmund, che tra le mura amiche del Signal Iduna Park batte 4-3 l'Augsburg. Prima frazione di gara pirotecnica con i padroni di casa che passano in vantaggio per ben due volte con le reti di Bellingham e Schlotterbeck, ma gli ospiti rispondono pareggiando i conti grazie a Maier e Demirovic. La squadra di casa torna in vantaggio con la zampata vincente di Bynoe-Gittens, al 75'. L'Augsburg non si arrende e due minuti dopo Colina sigla il momentaneo 3-3. Non passa neanche un minuto e Reyna mette a segno la rete del definitivo 4-3. Con questa vittoria, Il Borussia Dortmund balza a quota 28 punti, mentre l'Augsburg resta terz'ultimo in compagnia dello Stoccarda con 15 punti. Tante emozioni per il ritorno dopo sei mesi e la lotta con un tumore di Sebastian Haller, finalmente all'esordio con la maglia del Borussia Dortmund.