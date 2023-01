Bundesliga, Kimmich salva il Bayern Monaco al 90': pari con il Colonia

MONACO DI BAVIERA - Secondo pareggio di fila in campionato per il Bayern Monaco , che nella 17ª giornata di Bundesliga rischia tantissimo e si salva solo all'ultimo secondo contro il Colonia . All'Allianz Arena finisce 1-1, con gli ospiti che sbloccano la partita alla prima occasione al 4', con Skhiri che batte Sommer . La squadra di Nagelsmann spinge per 90 minuti, non riuscendo però mai a trovare il gol. Assalto totale nel finale, con Choupo-Moting che calcia contro il palo a porta vuota. Quando la partita sembra finita, al 90', arriva il gol clamoroso di Kimmich che fa partire un destro incredibile dai venticinque metri e salva così il Bayern Monaco in extremis.

Bayern Monaco-Colonia, tabellino e statistiche

Lipsia, show con Andrè Silva e secondo posto

Il Lipsia dilaga e si impone con un largo 6-1 in casa dello Schalke 04. Protagonista l'ex Milan Andre Silva, poi le reti di Henrichs, Werner, Olmo e Poulsen per la squadra di Marco Rose che sale così al secondo posto a -3 dal Bayern Monaco. Schalke disperatamente ultimo con soli 9 punti. Larga vittoria anche per il Wolfsburg che batte l'Hertha Berlino per 5-0 e si porta al sesto posto che vale la qualificazione in Conference League. Infine pari tra lo Stoccarda e l'Hoffenheim per 2-2.