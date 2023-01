LIPSIA (Germania) - Nell'anticipo della 18ª giornata di Bundesliga, succeso pesantissimo per il Lispia, che conferma il trend positivo di questo avvio di 2023 superando lo Stoccarda per 2-1 e portandosi ad un solo punto dal Bayern capolista. A decidere il match è la doppietta del talento Szoboszlai, mente per gli ospiti accorcia le distanze Fuhrich su calcio di rigore.