De Ligt e il Bayern frenano ancora: altro pari, Union Berlino a -1

Classifica Bundesliga

In scia del Bayern

Vincono le inseguitrici del Bayern Monaco: l'Union Berlino si impone in trasferta 2-0 nel derby contro l'Hertha Berlino e sorpassa il Lipsia, mettendosi in scia dei bavaresi. Il Friburgo invece piega 3-1 l'Augsburg e tiene il passo delle prime, salendo a 34 punti. Importante successo per il Werder Brema in casa per 2-1 sul Wolfsburg. Poker del Borussia Moenchengladbach sul campo dell'Hoffenheim. Infine, largo 5-2 del Magonza contro il Bochum.