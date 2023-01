Bundesliga, il Dortmund vince a Leverkusen e irrompe in zona Champions

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Vittoria pesante per il Borussia Dortmund, che passa 2-0 a Leverkusen sul Bayer e irrompe in zona Champions. La squadra di Terzic passa con un gol per tempo sul campo delle Aspirine grazie all'acuto di Adeyemi e all'autorete di Tapsoba. Un successo determinante per la classifica della banda dell'oro, che agguanta il quarto posto, agganciando a quota 34 punti il Friburgo e sorpassando l'Eintracht, eurorivale del Napoli.