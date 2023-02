Kahn, risposta velenosa a Neuer: le sue parole faranno discutere

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Quello che Manuel ha detto in alcune parti di queste due interviste in relazione alla partenza di Toni Tapalovic non corrisponde ai valori del Bayern. Inoltre le sue dichiarazioni non sono opportune perché siamo alla vigilia di partite molto importanti". Così l'amministratore delegato del Bayern Monaco Oliver Kahn commenta le parole di Manuel Neuer in seguito all'addio inaspettato dell'allenatore dei portieri Toni Tapalovic.

Scandalo al Bayern Monaco: licenziato fedelissimo Neuer, era una spia

Kahn: "Situazione analoga in Nazionale. Parleremo con Neuer"

"Ho affrontato una situazione simile nel 2004 quando ero in nazionale - rivela Kahn -. "Il nostro allenatore dei portieri, Sepp Maier, si è sentito maltrattato dalla Federazione e ha lasciato. Ho lavorato con Sepp per anni e avevamo un rapporto di amicizia e fiducia. All'epoca, ero anche io deluso e risentito della federazione", sottolinea l'ex numero uno e leggenda dei bavaresi che poi aggiunge: "Gli obiettivi comuni erano in primo piano per me. Erano più importanti dei miei sentimenti personali. Ed è per questo che ho deciso in quel momento di non parlare pubblicamente. Manuel ha fatto il contrario. Ne parleremo molto chiaramente con lui".