Intervista non gradita, maxi multa a Neuer: ecco quanto dovrà ridare al Bayern

Il Bayern non fa una piega: pronta una maxi multa

Già criticatissimo per l'infortunio "gratuito" mentre sciava, Neuer rischia ora di pagare le sue uscite contro il club bavarese, criticato per il trattamento riservatogli dopo la frattura alla gamba e per l'allontamento di Tapalovic. Il Bayern ha deciso di non replicare via social, ma di passare alle vie di fatto: secondo la Bild, infatti, al giocatore verrà inflitta una multa "esemplare" da ben 1,6 milioni di euro.