GERMANIA - Nell'anticipo della 20esima giornata di Bundesliga, Schalke 04 e Wolfsburg hanno pareggiato per 0-0. Schalke sempre in ultima posizione con 12 punti, il Wolfsburg sale a quota 30. Gli ospiti però si mangiano le mani per il rigore fallito da Arnold in apertura di match, un episodio che avrebbe potuto cambiare il resto dell'incontro.