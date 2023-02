Bundesliga, che sfida in vetta: tris Bayern ma Dortmund in scia

GERMANIA - Non cambia nulla in vetta nella 20ª giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco, primo, supera facilmente il Bochum per 3-0 con i gol di Muller, Coman e Gnabry, mentre il Borussia Dortmund, secondo, vince in casa del Werder Brema 2-0 (a segno Bynoe-Gittens e Brandt). Il distacco così rimane di appena tre punti (43 a 40).