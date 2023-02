Bundesliga, Eintracht già con la testa al Napoli: il Colonia ringrazia e dilaga

COLONIA - Forse la testa era già al confronto di Champions League con il Napoli, in programma tra un paio di settimane per l'andata degli ottavi di finale, fatto sta che l'Eintracht Francoforte cade fragorosamente a Colonia e perde l'occasione di approfittare dei ko di Lipsia e Friburgo, restando al sesto posto in classifica. Al Rhein Energie Stadion, la squadra di Glasner non entra mai in partita e finisce per soccombere 3-0: tutte nella ripresa le reti dei padroni di casa, che si portano in vantaggio con Hubers e che dilagano con la doppietta del tunisino Skhiri.